ОБСЕ признала выборы в Грузии конкурентными

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Спокойную атмосферу избирательной кампании нарушили отдельные нарушения и эпизоды насилия, сообщили наблюдатели.

В ОБСЕ поделились своими впечатлениями от выборов в Грузии

Парламентские, состоявшиеся 8 октября, были конкурентными, хорошо организованными и прошли с уважением к базовым свободам, отмечается в заявлении миссии наблюдателей ОБСЕ.

Несмотря на это, в организации указывают, что на спокойную и открытую атмосферу избирательной кампании негативно повлияли сообщения о незаконной агитации и отдельные эпизоды с насилием.

Грузинские медиа, в целом, демонстрировали плюрализм мнений, однако некоторые вещатели проявили "отсутствие баланса" в освещении кампании.

Отмечается также, что голосование прошло с соблюдением закона, однако подсчет голосов был осложнен процедурными проблемами и "ростом напряженности".

Наблюдатели также отметили, что "тон кампании" между двумя ведущими партиями страны (правящей "Грузинской мечтой" и оппозиционным "Единым национальным движением", –ред.) был конфронтационным и отразился на атмосфере выборов.

Напомним, по данным ЦИК Грузии, обработавшей 82,55% голосов, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент на текущих парламентских выборах в Грузии к настоящему моменту преодолели партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (49,26%), "Единое национальное движение" (26,46%) и "Альянс патриотов" (5%).

По данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и 6 политических блоков.