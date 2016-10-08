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"Грузинская мечта" побеждает партию сторонников Саакашвили – экзит-пол

8 октября в 19:34

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах.  

Грузия
Голосование на выборах в Грузии завершилось
 В Грузии обнародованы результаты экзит-полов на прошедших сегодня выборах в парламент.

По данным экзит-пола, проведенного международной исследовательской компанией GFK по заказу телекомпании "Рустави 2", побеждает правящая партия "Грузинская мечта" с результатом 39,9% голосов, сообщает "Интерфакс".

Бывшая партия власти, а ныне оппозиционное "Единое национальное движение" (ЕНД, близкое к экс-президенту Грузии, главе Одесской облгосалминистрации Михаилу Саакашвили), получила 32,7% голосов.

По данным экзит-пола международной компании TNS, проведенному по заказу грузинских телекомпаний - 1-й канал, "Имеди", "Маэстро" и GDS, также побеждает "Грузинская мечта", но с другими результатами.

По данным этого экзит-пола, партия "Грузинская мечта" получает 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

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Как сообщалось, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и 6 политических блоков. 

По материалам: Интерфакс
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