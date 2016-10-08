"Грузинская мечта" побеждает партию сторонников Саакашвили – экзит-пол

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах.
По данным экзит-пола, проведенного международной исследовательской компанией GFK по заказу телекомпании "Рустави 2", побеждает правящая партия "Грузинская мечта" с результатом 39,9% голосов, сообщает "Интерфакс".
Бывшая партия власти, а ныне оппозиционное "Единое национальное движение" (ЕНД, близкое к экс-президенту Грузии, главе Одесской облгосалминистрации Михаилу Саакашвили), получила 32,7% голосов.
По данным экзит-пола международной компании TNS, проведенному по заказу грузинских телекомпаний - 1-й канал, "Имеди", "Маэстро" и GDS, также побеждает "Грузинская мечта", но с другими результатами.
По данным этого экзит-пола, партия "Грузинская мечта" получает 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.
Как сообщалось, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и 6 политических блоков.Интерфакс