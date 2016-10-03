Президент Грузии призывает Россию прекратить вмешательство в дела бывших советских республик

Гиорги Маргвелашвили заявил, что использование Россией силы против суверенитета и независимости бывших республик СССР является "неприемлемым".

Гиорги Маргвелашвили призвал Россию уважать соседей, как полноправных членов международного сообщества Civil Press

Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили заявляет, что Россия должна относиться к бывшим советским республикам как к полноправным членам международного сообщества и прекратить вмешательство в их дела.

"Международные законы не являются полноценными или действуют в искаженном виде на территории, определенной внешней политикой России как "ближнее зарубежье", - заявил Маргвелашвили в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Запад не понял полностью абсурдности и трагедии событий 2008 года (пятидневная российско-грузинская война-ред.), что привело к тому, что произошло в 2014 году (аннексия Россией Крыма и война в Донбассе-ред.).

Также грузинский президент призвал Запад четко понять, что использование Москвой силы против суверенитета и независимости бывших советских республик является "неприемлемым".

Россия признала сепаратистские территории Грузии Абхазию и Южную Осетию как независимые государства после пятидневной войны с Грузией в 2008 году. Москва имеет тысячи военнослужащих в этих регионах.

Как писал писал обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, война России против Грузии восемь лет назад была "репетицией" вторжение в Украину.

По его мнению, война в Грузии восемь лет назад была предупреждением для мира о том, что Владимир Путин планирует "восстановить российскую империю на постсоветском пространстве". И последствия того, что международное сообщество проигнорировала это предостережение, оказались очень болезненными.