Общество в США не позволит Трампу сотрудничать с "преступником" Путиным – эксперт

Если республиканец победит на выборах, Конгресс и общество могут выступить против его намерений договориться с Кремлем.

Конгресс может выступить против намерений Трампа договориться с Москвой. Flickr/ Gage Skidmore

Главная угроза, которая поступает от кандидата в президенты США Дональда Трампа, кроется в его политической неопытности и неосведомленности.

Как прокомментировал ZN.UA старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий, политика Трампа основана на эгоизме, а не на принципах или геополитической стратегии.

"Очевидно, что у него есть идея фикс, что с Россией можно вести разговор и сотрудничать, чтобы преодолеть исламский радикализм, что Путин – "сильный лидер, но он будет меня уважать". Но проблема в том, что Путин – военный преступник. И американское сообщество не будет терпеть альянс с военным преступником. Будет общественный отпор, в Конгрессе будет большое сопротивление", - прогнозирует эксперт, напиминая о российской агрессии против Украины и кровавых российских бомбардировках в Сирии.

Ранее издание Washington post в редакционной статье писало, что Путин и Трамп делят угрожающие взгляды. Если Трамп победит на выборах в США, у американцев будет президент, который не видит существенной разницы между российскими и американскими военными операциями на Ближнем Востоке. А Путин будет реабилитирован, потому что моральный разрыв между его режимом и Белым домом будет тяжело определить.

А публицист Энн Эплбаум на страницах Washington Post писала, что Трамп начал говорить про Третью мировую войну не просто так. Республиканец постоянно повторяет российскую пропаганду. И поскольку ядерные угрозы снова транслююються российскими государственными СМИ, Трамп также подхватил их.