Обама раскритиковал Трампа за лесть в адрес Путина

Позицию Трампа относительно России сегодня разделяет немало республиканцев, заявил президент США.

Обама снова раскритиковал Трампа oecd.org

Лесть кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа в Адрес президента РФ Владимира Путина является беспрецедентной для американской политики, заявил президент США

"Дальнейшая лесть Трампа в адрес Путина, его позиция, и тот уровень, который он, как представляется, формирует в своей политике и подходах к политике президента Путина относительно управления государством, являются беспрецедентными в американской политике" - цитирует агентство Reuters его заявление на пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Обама, при этом, выразил озабоченность тем, что позицию Трампа относительно РФ и Путина поддерживают и прочие члены республиканской партии, которая исторически всегда занимала более жесткую позицию к России.

Американский лидер также признал, что Россия – это "большая, важная страна", с вооруженными силами, уступающими лишь вооруженным силам США, однако указал, что ее поведение подрывает основы международного права и порядка.

Ранее Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа и призвал влиятельных членов Республиканской партии официально отказать ему в поддержке в качестве их кандидата на президентский пост.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

В сентябре Обама назвал Трампа невежественным и не имеющим необходимой квалификации, чтобы занять пост главы государства. В августе американский президент говорил тоже в таком ракурсе. В часности, Обама заявил, что он не видит в кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе своего преемника, после всех скандальных заявлений, в которых он оскорбил семью погибшего в Ираке американского солдата-мусульманина, а также о якобы "ненападении" России на Украину.