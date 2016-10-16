Трампу показалось, что Клинтон нужно пройти тест на наркотики

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Дональду Трампу думает, что Хиллари Клинтон перед предыдущими дебатами принимала какие-то препараты.

Трамп предположил, что Клинтон перед предыдущими дебатами принимала какие-то препараты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который теряет сейчас рейтинг , заявил, что и он, и его соперница на выборах Хиллари Клинтон перед следующими теледебатами должны пройти тест на наличие наркотиков в крови.

Трамп предположил, что Клинтон перед предыдущими дебатами принимала какие-то препараты, потому что вначале, по его словам, она была вся на взводе, а в конце едва могла дойти до машины.

"Я не очень понимаю, что с ней творится. В начале прошлых дебатов ее будто накачали, а вот в конце она выглядела так, будто просила свести ее со сцены. Она едва смогла самостоятельно дойти до машины, - заявил Трамп. - Мы как спортсмены. Их же заставляют проходить тесты на наркотики. Я думаю, что мы также должны провериться на наркотики перед дебатами", - заявил Трамп.

Заключительные теледебаты кандидатов в президенты США запланированы на 19 октября, они пройдут в Лас-Вегасе.

Сообщалось, чтор Клинтон имеет преимущество в 8% перед своим соперником Трампом, согласно опросу Fox News.

Fox News отмечает, что наибольшие потери рейтинг Трампа претерпел среди женщин в возрасте 45 лет и более - по сравнению с последним опросом он потерял поддержку 12% избирателей в этой категории.

Напомним, что речь идет об оскорбительных словах Трампа о женщинах, ставших достоянием общественности после обнародования скандальной видеозаписи 2005 года.

Ряд высокопоставленных республиканцев дистанцировались от Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности и похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в президентских выборах не стал.

Напомним, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.