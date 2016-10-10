Обама прокомментировал скандальные высказывания Трампа

Президент США осудил заявления кандидата от республиканцев.

Обама снова выступил с резкой критикой Трампа Yahoo!News

Президент США Барак Обама резко осудил заявления кандидата в президенты от Республиканской партиио женщинах.

"Неужели мы будем рисковать, давая Дональду Трамп власть забрать все успехи, которых мы достигли?", – заявил Обама во время предвыборного выступления в штате Иллинойс в воскресенье, 9 октября.

"Нет нужды повторяться, к тому же в помещении присутствуют дети: унижения женщин, мигрантов, людей иных взглядов, насмешки… Он пытается возвыситься, унижая других", – цитирует Обаму AFP.

Как сообщалось, ряд политиков-республиканцев призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

Напомним, 9 октября в США состоится второй раунд дебатов между кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Ожидается, что Трамп может обвинить Клинтон в поставках оружия сирийским экстремистам во времена ее работы на должности госсекретаря США.

Согласно опросу CNN, на на первых предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.