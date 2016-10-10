Обама наконец прозрел относительно Путина – WSJ

США официально обвинили Кремль во вмешательстве в американские выборы, но что с того.

Администрация Обамы, похоже, устала от лжи Кремля, но действовать уже поздно.

Понадобилось семь с половиной лет для того, чтобы администрация Барака Обамы наконец проснулась и трезво посмотрела на природу России во главе с Владимиром Путиным.

В пятницу Госсекретарь Джон Керри сказал, что сирийское и российское правительства должны ответить за военные преступления, совершенные в Сирии, где они сбрасывают бомбы на мирное население. А разведка США объявила о своей уверенности в причастности российского правительства к кибератакам против Демократической партии.

Об этом сегодня пишет Wall Street Journal, добавляя, что многие могут вспомнить, как Барак Обама насмехался над кандидатом-республиканцем в президенты США Миттом Ромни в 2012 году за то, что он назвал Россию главным врагом Америки. И не стоит забывать о том, как случайно был записан разговор шепотом между Обамой и Дмитрием Медведевым, во время которого американский президент обещал российскому поддержку и сотрудничество, если он победит на выборах.

Но к власти вернулся Владимир Путин и начал относиться к Обаме так, "будто он был президентом Азербайджана". Он устроил аннексию Крыма, развязал войну против Украины, его военные вторглись на Близкий Восток, а теперь он пытается повлиять на выборы президента США.

Неожиданное заявление Керри относительно военных преступлений Кремля в Сирии иллюстрируют его разочарование тем, как часто фиктивная российская дипломатия его обманывала. Однако, изменение его риторики вряд ли что изменит, поскольку отречение Обамы от Сирии оставило США очень мало рычагов влияния на местах. Если Керри поднимет проблему военных преступлений в ООН, Россия, а возможно и Китай наложат вето на любое решение Совета безопасности этому поводу.

Другое дело – это вмешательство в американские выборы. Во время необычного совместного заявления в пятницу Департамент внутренней безопасности и директор ЦРУ сказали, что "Разведывательное сообщество США уверено, что российское правительство напрямую связано с похищением электронных писем американских граждан и институтов включительно с политическими организациями". При этом чиновники подчеркнули, что "Россия использовала похожую тактику и технику по всей Европе и Евразии", и что только "российские чиновники высшего ранга могут позволить такие действия". "Чиновники высшего ранга" - это почти эвфемизм для Путина.

Вопросом остается, почему администрация Обамы только сейчас публично объявила о причастности Москвы к хакерским атакам. Одна из причин, возможно, заключается в том, чтобы предупредить Россию и заставить ее прекратить отказываться от всех соглашений с США перед выборами. Но российские хакерские привычки – не новинка, а Путин до сих пор прячет от американского правосудия бывшего агента спецслужб Эдварда Сноудена.

Издание отмечает, что вероятно, что Белый дом пытается использовать обвинения против России во вмешательстве в выборы для того, чтобы улучшить позиции кандидата-демократа Хиллари Клинтон на выборах. Ее команда связала заявление администрации с Трампом как раз перед вторым туром предвыборных дебатов.

Однако, одни только заявления не остановят Россию. У Путина очень мало причин отступать, потому что его никогда не заставляли заплатить высокую цену за киберпреступность. И теперь, когда Обама прозрел относительно Путина, вопросом остается позволит ли американский президент остаться российскому безнаказанным.

Напомним, что министр иностранных дел Жан-Марк Эро заявил, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии. Об этом он сказал после встречи с Керри, который высказал подобные мысли.

Недавно Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в приминении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.