Новый президент Южной Кореи обсудил с лидером Китая размещение американской системы ПРО

Мун Чжэ Ин не исключает отказ от противоракетной обороны США, если КНДР прекратит провокации.

Главы Южной Кореи и Китая обсудили размещение американских систем ПРО kapital.kz

Новоизбранный президент Южной Кореипровел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, в котором обсудил вопрос Северной Кореи и размещение американских систем противоракетной обороны. По словам Муна, страны могут прийти к решению по поводу размещения американских противоракетных комплексов, в случае отсутствия провокаций со стороны КНДР, сообщает Reuters

Ранее сообщалось, что новым президентом Южной Кореи сталОн получил 41,1 процента голосов (13,4 миллиона граждан).

Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил законность импичмента президента страны Пак Кын Хе, которая в прошлом году оказалась в центре громкого коррупционного скандала.

Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Ге Ан.