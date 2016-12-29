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Новый 2017 год наступит на одну секунду позже

29 декабря в 19:55

Новый год будет исчисляться в 23.59.60. 

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Новый год наступит на секунду позже
Gazeta.ua

Международная служба вращения Земли (IERS, штаб-квартира находится в Париже) приняла решение перенести исчисление нового года на одну секунду позже, то есть, в 23.59.60. 

2016 год был високосным, к нему был добавлен дополнительный день, который по традиции добавляется к февральскому календарю. 

Соответственно, чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые указали на необходимость добавить в уходящий год еще одну секунду. 

Добавление состоится также для того, чтобы время UTC не отличался от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. 

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Добавление еще одной секунды в високосный год происходит регулярно с 1972 года. 

Как сообщалось, на новогодний стол украинцы в среднем планируют потратить 650 гривень

По материалам: УНИАН
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