Новый 2017 год наступит на одну секунду позже

Новый год будет исчисляться в 23.59.60.

Новый год наступит на секунду позже Gazeta.ua

Международная служба вращения Земли (IERS, штаб-квартира находится в Париже) приняла решение перенести исчисление нового года на одну секунду позже, то есть, в 23.59.60.

2016 год был високосным, к нему был добавлен дополнительный день, который по традиции добавляется к февральскому календарю.

Соответственно, чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые указали на необходимость добавить в уходящий год еще одну секунду.

Добавление состоится также для того, чтобы время UTC не отличался от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Добавление еще одной секунды в високосный год происходит регулярно с 1972 года.

Как сообщалось, на новогодний стол украинцы в среднем планируют потратить 650 гривень.