Украинцы хотят получить на Новый год деньги, романтическое путешествие или бытовую технику

Первые шесть подарков, которые бы хотели получить украинцы – это деньги, романтическое путешествие, бытовая техника, автомобиль и аксессуары к нему, конфеты и цветы, ювелирное украшение.

Если вы хотите подарить своему любимому человеку на Новый год елочную игрушку, лучше этого не делать, потому что от вас такого не ожидают Андрей Товстыженко, ZN.UA

Согласно результатам опроса КМИС, первое место в рейтинге подарков, как и в прошлом году, занимают деньги. 21%мужчин хотели бы получить деньги как подарок на(в 2015 году было 13%), среди женщин таких 17% (в 2015 году было 15%).

На втором месте в иерархии подарков у мужчин романтическое путешествие и автомобиль с аксессуарами к нему – этих подарков желают одинаково 10% (в 2015 году автомобіль и аксессуары выбрали 13%, а романтическое путешествие лишь 6%); женщины солидарны с мужчинами в отношении романтического путешествия, его выбрали 11%, автомобили и аксессуары хотели бы получить в подарок только 3% женщин (хотя это больше чем в 2015 году, было 1%).

На третьем месте в этом году у мужчин и женщин – бытовая техника, так ответили одинаково 8% мужчин и женщин. В 2015 году среди мужчин такой подарок выбрали 5%,среди женщин – 6% .

7% мужчин не ждут никаких подарков на Новый год, среди женщин это количество за год значительно увеличилось – 13% (в 2015 году было 4%)

Однако в этом году среди мужчин и женщин уменьшилось количество тех, кому не дарят подарков на Новый год – 6% среди мужчин (в том году было 10%) и 4% среди женщин (8%).

По полу:

мужчина женщина Деньги 21,4 17,1 Романтическое путешествие 10,2 10,8 Автомобиль, аксессуары к автомобилю 10,1 3,4 Бытовую технику 8,2 7,5 Компьютер, планшет 4,2 2,9 Мобильный телефон, электронную книгу 4,0 2,9 Предмет одежды, обувь 3,5 4,1 Подарок ручной работы, хенд-мейд 1,7 1,3 Туалетную воду, духи, косметику 1,6 3,6 Конфеты, цветы 1,6 6,9 Ювелирное украшение 0,9 7,1 Елочную игрушку, украшение 0,9 0,5 Домашнее животное 0,8 1,2 Прочее 9,6 13,3 НИЧЕГО 5,0 4,2 МНЕ НЕ ДАРЯТ ПОДАРКОВ 6,0 4,3 ТРУДНО СКАЗАТЬ 10,3 7,6 ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 0 1,3 ВМЕСТЕ 100 100

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 3-12 декабря 2016 года среди 2040 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Святого Николая верят более трети украинцев (37%), 53% - не верят в него и еще 8% – не определились с ответом, а 2% – вообще не знают, кто это такой. В Деда Мороза верят 22% опрошенных украинцев, 70% – не верят, 7% не определились, а 1% вообще не знают, кто это такой.