Украинцы хотят получить на Новый год деньги, романтическое путешествие или бытовую технику

Первые шесть подарков, которые бы хотели получить украинцы – это деньги, романтическое путешествие, бытовая техника, автомобиль и аксессуары к нему, конфеты и цветы, ювелирное украшение.
На втором месте в иерархии подарков у мужчин романтическое путешествие и автомобиль с аксессуарами к нему – этих подарков желают одинаково 10% (в 2015 году автомобіль и аксессуары выбрали 13%, а романтическое путешествие лишь 6%); женщины солидарны с мужчинами в отношении романтического путешествия, его выбрали 11%, автомобили и аксессуары хотели бы получить в подарок только 3% женщин (хотя это больше чем в 2015 году, было 1%).
На третьем месте в этом году у мужчин и женщин – бытовая техника, так ответили одинаково 8% мужчин и женщин. В 2015 году среди мужчин такой подарок выбрали 5%,среди женщин – 6% .
7% мужчин не ждут никаких подарков на Новый год, среди женщин это количество за год значительно увеличилось – 13% (в 2015 году было 4%)
Однако в этом году среди мужчин и женщин уменьшилось количество тех, кому не дарят подарков на Новый год – 6% среди мужчин (в том году было 10%) и 4% среди женщин (8%).
По полу:
|
мужчина
|
женщина
|
Деньги
|
21,4
|
17,1
|
Романтическое путешествие
|
10,2
|
10,8
|
Автомобиль, аксессуары к автомобилю
|
10,1
|
3,4
|
Бытовую технику
|
8,2
|
7,5
|
Компьютер, планшет
|
4,2
|
2,9
|
Мобильный телефон, электронную книгу
|
4,0
|
2,9
|
Предмет одежды, обувь
|
3,5
|
4,1
|
Подарок ручной работы, хенд-мейд
|
1,7
|
1,3
|
Туалетную воду, духи, косметику
|
1,6
|
3,6
|
Конфеты, цветы
|
1,6
|
6,9
|
Ювелирное украшение
|
0,9
|
7,1
|
Елочную игрушку, украшение
|
0,9
|
0,5
|
Домашнее животное
|
0,8
|
1,2
|
Прочее
|
9,6
|
13,3
|
НИЧЕГО
|
5,0
|
4,2
|
МНЕ НЕ ДАРЯТ ПОДАРКОВ
|
6,0
|
4,3
|
ТРУДНО СКАЗАТЬ
|
10,3
|
7,6
|
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ
|
0
|
1,3
|
ВМЕСТЕ
|
100
|
100
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 3-12 декабря 2016 года среди 2040 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Святого Николая верят более трети украинцев (37%), 53% - не верят в него и еще 8% – не определились с ответом, а 2% – вообще не знают, кто это такой. В Деда Мороза верят 22% опрошенных украинцев, 70% – не верят, 7% не определились, а 1% вообще не знают, кто это такой.ZN.UA