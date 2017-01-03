Новым торговым представителем США стал человек из команды Рейгана

Дональд Трамп утвердил кандидатуру Роберта Лайтхайзера на должность торгового представителя США. Ранее Лайтхайзер работал заместителем назначенного Рейганом Билла Брока.

Новый президент США выбрал нового Торгового представителя страны

Новоизбранный президент США, республиканец, назначил нового Торгового представителя, сообщает Reuters со ссылкой на представителей переходной команды Трампа.

Эту должность займет Роберт Лайтхайзер, который ранее работал заместителем Торгового представителя Билла Брока в Управлении торгового представителя США (USTR). Брок был назначен на должность 40-ым президентом США Рональдом Рейганом.

Лайтхайзер играл важную роль в развитии торговой политики США, принимал непосредственное участие примерно в двух дюжинах международных торговых соглашений, в том числе в соглашениях о поставках стали и зерна.

Напомним, 30 ноября Дональд Трамп назначил министром транспорта в своей администрации Элейн Лан Чао, экс-министра труда Соединенных штатов.

7 декабря Трамп официально объявил о намерении назначить шефом Пентагона Джеймса Мэттиса.

9 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить министром труда Соединенных штатов Эндрю Пуздера, владельца сети ресторанов быстрого питания.

12 декабря Трамп утвердил кандидатуру отставного генерала Келли на должность министра внутренней безопасности. Сам Келли посчитал предложение нового президента честью.

Подробнее о возможном составе президентской администрации США читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".