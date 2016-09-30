Новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы – NYT

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Белый дом вовремя не указал Кремлю на границы дозволенного, и российскому президенту стало интересно, что он еще может безнаказанно сделать.

Путину нравится разрушать планы США, но на полную конфронтацию он не решается. РИА Новости

Усиление бомбардировок в Сирии, замысловатые кибератаки и вмешательство в ход американских выборов, новые доказательства- все это напоминает некоторые наиболее неприятные моменты Холодной войны.

Об этом на страницах New York Times пишет Девид Сэнджер, напоминая, что то была эра противостояния чужими руками, которая закончилась в 1991 году, когда СССР развалился. После недавней встречи с президентом России, американский лидер Барак Обама в этом месяце в голос поинтересовался, как Владимиру Путину "живется в условиях вялого конфликта". Он имел в виду Украину, но этот вопрос можно расширить на все арены, где Путин наслаждается своей новой ролью человека, который "лихо срывает американские планы по всему мире".

"Похоже, Путин дал ответ. И он был положительным. Вялотекущий конфликт – это то, что ему надо. И вопрос в том, как мы заставим его прямо или косвенно заплатить", - сказал президент Совета по международным делам Ричард Хаасс.

Обозреватель замечает, что все выше перечисленные конфликты очень дешево обошлись Кремлю. Кибервойна вообще ничего не стоит стране, чей ВВП едва дотягивает до показателей Италии. К тому же отследить агрессора трудно. Именно поэтому это идеальный инструмент, чтобы посеять смятение. И, похоже, это предел желаний Путина.

Работники разведки США думают над тем, не планирует ли российский президент что-то более грандиозное. И, кажется, сейчас они реши, что "вероятно, нет". В кулуарах они уверяют, что Путин в основном идет на тактические шаги, чтобы укрепить свой имидж в моменты, когда обостряются внутренние проблемы его страны.

В Белом доме уже год настаивают, что новой Холодной войны с Россией нет. Новая идеологическая борьба не началась, ядерным оружием стороны не угрожают, хотя впервые за 20 лет начали активно обновлять свои арсеналы. Война в Сирии действительно стала большой гуманитарной катастрофой, но на прямую она не угрожает фундаментальным интересам США. Однако ветераны Холодной войны, которые все еще работают в правительстве, проводят параллели между современностью и тем периодом.

Тем временем, американские спецслужбы обращают внимание на то, как Путин обманул Госсекретаря Джона Керри, укрепляя позиции своего союзника Башара Асада за спиной участников переговоров относительно мирного плана.

"В Украине Минские соглашения все еще сохранены, но висят на волоске. Россия, пытаясь найти для себя выгоду, игнорируя все обязательства, под которыми подписалась, и отрицает причастность к уничтожению самолета Malaysia Airlines", - говорится в статье.

Похищение списков выборов в Аризоне и Иллинойсе и все атаки на системы других штатов - это, вероятно, попытка поиграть на нервах Вашингтона, который не спешит реагировать. Белый дом боится обвинить Россию напрямую во вмешательстве в американские выборы и похищении писем Демократической партии.

"То, что президент США не решается публично обвинить Россию (он боится, что противостояние лишь подтолкнет Путина к эскалации), спровоцировало что-то вроде восстания в некоторых кругах Белого дома и Госдепартамента. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США", - говорится в статье.

Тем временем ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией. На это указывают сообщение о возможной "реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).

Ранее издание New York Times писало, что Путин воплощает идеи "отца" русского фашизма Ивана Ильина. Ильин был убежден, что индивидуальность – это зло. Для него "многообразия людей" было доказательством, что "Бог не закончил свою работу", и поэтому индивидуализм – это "сатанизм". Более того, средний класс, политические партии и гражданское общество он тоже считал злом, потому что они способствуют личностному развитию за пределами единой национальной идентичности.