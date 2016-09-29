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Путин и Меркель согласовали график контактов в "нормандском формате"

29 сентября в 19:32

В Кремле позитивно оценили соглашение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в трех пилотных точках.

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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Донбассе
putin.kremlin.ru/
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение украинской проблематики в русле активизации работы по всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", – говорится в сообщении.

Также была "подчеркнута целесообразность синхронизации усилий в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования".

"В этом контексте дана позитивная оценка подписанному в рамках Контактной группы в Минске соглашению о разведении сил и средств на линии соприкосновения в трех пилотных точках, а также роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в обеспечении соблюдения режима перемирия", – отмечается в сообщении.

Также Путин и Меркель согласовали график дальнейших контактов в "нормандском формате" на различных уровнях, добавили в  Кремле.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

"Чтобы выйти на эту встречу, нам необходимо увидеть хоть какие-то шаги России, демонстрирующие ее готовность продвигаться вперед: прекратить огонь, отвести свои силы и предоставить доступ ОБСЕ", – сказал Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата"переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Путин Меркель переговоры Кремль Порошенко ОБСЕ
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