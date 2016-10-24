"Нормандская четверка" не говорила о вооруженной миссии ОБСЕ на границе – Песков

Но все стороны, включая Россию, дали предварительное согласие.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
"Что касается определенной силовой полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной, я хочу подчеркнуть – речь шла исключительно о табельном оружии, то на эвентуальную (допустимую – ред.) идею такой миссии, действительно, президент Путин отреагировал потенциальным согласием", - сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что все обсуждения относительно миссии ОБСЕ на границе были евентуальними разговорами.
"Пока что нет миссии и нет понимания ОБСЕ, как эту миссию можно сформировать, где ее размещать и так далее. Об этом разговоры не велись и не могли вестись, поскольку это очень предметный разговор, он зависит от многих обстоятельств", - подчеркнул Песков, отметив, что на "потенциальную идею такой миссии при необходимости все согласились, но она пока не имеет конкретного наполнения".
Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. После нее президент Петр Порошенко заявил о договоренности о введении полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Однако, лидеры Франции, Германии и России умолчали об этой договоренности.
Cо временем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина получит контроль над границей только "в конце процесса". Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.УНИАН