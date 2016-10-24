"Нормандская четверка" не говорила о вооруженной миссии ОБСЕ на границе – Песков

Но все стороны, включая Россию, дали предварительное согласие.

Песков говорит, что ОБСЕ сама еще не знает, как воплотить размещение вооруженной миссии. Коммерсантъ

Лидеры странне обсуждали размещение вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Что касается определенной силовой полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной, я хочу подчеркнуть – речь шла исключительно о табельном оружии, то на эвентуальную (допустимую – ред.) идею такой миссии, действительно, президент Путин отреагировал потенциальным согласием", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что все обсуждения относительно миссии ОБСЕ на границе были евентуальними разговорами.

"Пока что нет миссии и нет понимания ОБСЕ, как эту миссию можно сформировать, где ее размещать и так далее. Об этом разговоры не велись и не могли вестись, поскольку это очень предметный разговор, он зависит от многих обстоятельств", - подчеркнул Песков, отметив, что на "потенциальную идею такой миссии при необходимости все согласились, но она пока не имеет конкретного наполнения".

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. После нее президент Петр Порошенко заявил о договоренности о введении полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Однако, лидеры Франции, Германии и России умолчали об этой договоренности.

Cо временем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина получит контроль над границей только "в конце процесса". Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.