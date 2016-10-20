Генсек НАТО одобрил решение "Нормандской четверки" о разработке "дорожной карты" Минска

Столтенберг заверил Украину в поддержке НАТО.

Столтенберг указал на роль России в поддержке террористов ОРДЛО nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке инициативыпо разработке "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей.

"Я приветствую вчерашнюю встречу в "нормандском формате", которая состоялась в Берлине", – заявил генсек НАТО во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе в четверг, 20 октября.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает усилия "Нормандской четверки", в том числе, разработку "дорожной карты".

Генсек НАТО также указал на роль России в эксалации конфликта в Донбассе и заверил Украну в поддержке со стороны Альянса.

"Россия несет огромную ответсвенность в этом плане, потому что продолжает поддерживать сепаратистов… Поддержка НАТО Украине неизменна. Мы поддерживаем суверенитет и независимость Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.