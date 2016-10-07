Нобелевскую премию мира присудили президенту Колумбии

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Сантоса наградили за подписание перемирия с боевиками из группировки FARC.

Сантонс получил Нобелевскую премию за мирное соглашение, которое подписал в прошлом месяце. twitter.com/NobelPrize

Хуан Мануэль Сантос, который занимает пост президента Колумбии с 2010 года, стал лауреатом престижной Нобелевской премии мира.

Он удостоился высокой награды за то, что 26 сентября этого года подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Противостояние колумбийской власти и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.

Напомним, что на референдуме граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами. После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76%, высказались против 50,23% участников голосования.