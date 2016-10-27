Нигерия оказалась под угрозой крупнейшего в Африке гуманитарного кризиса – ООН

Около 400 тысяч детей в Нигерии голодают, у многих жителей страны нет доступа к чистой питьевой воде и продовольствию.

Жителям Нигери угрожает голодная смерть Daily Trust

Нигерии грозит самый масштабный гуманитарный кризис во всей Африке, заявил заместитель гуманитарного координатора ООН в этой стране Питер Лундберг, сообщает Центр новостей ООН. По его словам, около 400 тысяч детей в Нигерии голодают. У многих жителей страны нет доступа к чистой питьевой воде, продовольствию, медицинским услугам, образованию. Лундберг отметил, что на данный момент удалось собрать лишь 37% суммы, необходимой для предоставления стране помощи в 2016 году. Что касается продовольственной помощи, то собрано всего 25% от требуемой суммы.

Как заявила представительница Управления ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Орла Фаган, "уже семь лет "Боко харам" ведет войну на северо-востоке Нигерии. Они разоряют деревни, они устроили в стране хаос. Боевики пытаются установить халифат на севере страны. Люди бегут, спасаясь от насилия. В какой-то момент число переселенцев в Нигерии перевалило за 2 миллиона человек".

Ранее в ООН сообщали, что под угрозой голодной смерти в Нигерии оказались около 250 тыс. детей.

"Боко харам" - радикальная нигерийская исламистская организация. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность группировке "Исламское государство" и сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства".