Нигерия оказалась под угрозой крупнейшего в Африке гуманитарного кризиса – ООН

Около 400 тысяч детей в Нигерии голодают, у многих жителей страны нет доступа к чистой питьевой воде и продовольствию.
Как заявила представительница Управления ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Орла Фаган, "уже семь лет "Боко харам" ведет войну на северо-востоке Нигерии. Они разоряют деревни, они устроили в стране хаос. Боевики пытаются установить халифат на севере страны. Люди бегут, спасаясь от насилия. В какой-то момент число переселенцев в Нигерии перевалило за 2 миллиона человек".
Ранее в ООН сообщали, что под угрозой голодной смерти в Нигерии оказались около 250 тыс. детей.
"Боко харам" - радикальная нигерийская исламистская организация. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность группировке "Исламское государство" и сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства".ZN.UA