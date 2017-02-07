Ни один президент США до Трампа не критиковал так собственную страну - NYT

Чрезмерное "пресмыкательство" американского президента перед российским сбивает с толку многих.

Ни один президент США не сравнивал свою страну с Россией. Facebook/Donald Trump

Странная дружба между президентоми Владимиром Путиным, которая долгое время беспокоила Запад, теперь стала еще более тревожной.

На этой неделе Трамп отверг вопрос о том, считает ли он российского президента "убийцей", а затем провел нравственную параллель между США и Россией.

"Претензия на моральное и политическое превосходство США над Россией традиционно не была сложным маневром для американских президентов. Но Трамп, вместо того чтобы поддержать американскую исключительность, кажется, больше ценит жестокость Путина, которая включает бомбежки мирных жителей Сирии", - пишет в редакционной статье New York Times, напоминая, что российского президента также обвиняют в расправе над политическими оппонентами и журналистами, которые посмели его критиковать.

Трамп вдруг предположил, что Америка действует так же. Газета подчеркивает, что США, без сомнения, тоже делали ужасные ошибки, в частности вторглись в Ирак в 2003 году, пытали подозреваемых в терроризме людей после теракта 11 сентября 2001 года. Президент Барак Обама часто был под ударами критики со стороны республиканцев за признание очевидного: существуют пределы американской власти и порой решение применить военную силу приводят к "нежелательным последствиям". От ударов американских беспилотников в Афганистане и Пакистане, например, гибли мирные жители.

Но никто из президентов Америки не сделал ничего из того, что сделал Путин. Он заставил замолчать независимые СМИ в России, преследовал диссидентов, демонтировал российскую демократию, вторгся в Украину, вмешался в выборы в США и пытается дестабилизировать Европу. По крайней мере в последние несколько десятилетий американские президенты прибегали к военным методам с желанием распространить свободу и демократию. Порой это приводило к невероятным результатам. К примеру, Германия и Япония из заклятых врагов во времена Второй мировой войны превратились в надежных и богатых союзников.

С началом своего президентства, Трамп не продемонстрировал приверженность к американской традиционной роли мирового лидера либеральных ценностей. На самом деле он помогает укрепить позиции Путина, при этом поссорился с союзниками и заложил фундамент для агрессивной компании, которая может перерасти в конфликт с Ираном.

Издание пишет, что пресмыкательство Трампа перед Путиным в эфире Fox News было чрезмерным даже для лидеров республиканцев в Сенате, которые осудили его слова о том, что Россия и США одинаковы, и дистанцировались от позиции президента.

Угодливое поведение Трампа с российским президентом и неоднозначная политика его администрации сбивает с толку обе стороны конфликта в Украине. Издание напоминает о вспышке боев под Авдіївкою прошлой неделе. Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в эскалации насилия. А перед тем она заверила, что санкции против России за оккупацию Крыма и вторжение в Донбасс останутся в силе.

Но уже в воскресенье Трамп поговорил с президентом Украины Петром Порошенко, после чего издал заявление, в котором не было ни слова осуждения в адрес России. При этом он приуменьшил масштаб конфликта, описав его как некую "войну за границу", и не упомянул о санкциях. В понедельник лидеры ЕС объявили о намерении продлить действие санкций.

"Хоть кто-то демонстрирует принципиальное лидерство", - говорится в статье.

Тем временем, бывшего посла США в России Майкла Макфола настораживает то, как новый президент восхищается Владимиром Путиным. На страницах Washington Post он написал, что нельзя позволить Трампу пойти путем Путина. Ведь его поведение сегодня очень похоже на поведение российского президента в 2000 году.

Тем временем, издание Bloomberg отметило первое расхождение во взглядах новой администрации в Вашингтоне и Кремля. В частности, России не понравились слова Трампа о том, что Иран "спонсирует терроризм".