Республиканцам не понравилось, как Трамп сравнил США с Россией - FT

Лидеры партии настаивают, что между Вашингтоном и Москвой нет никакого "морального тождества".

В Республиканской партии напомнили Трампу, что США и Россия совсем не похожи. Flickr/Michael Vadon

Слова президента США Дональда Трампа о том, чтово главе с Владимиром Путиным, вызвали возмущение у лидеров Республиканской партии.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что американский президент подтвердил, что хочет сблизиться с режимом бывшего агента КГБ, которого обвиняют в организации убийств политиков и журналистов. По словам Трампа, Америка "не невинная" страна тоже.

Сенатор от Небраски Бен Сесс в эфире ABC выразил свое возмущение и заявил, что между США и Россией нет ничего общего.

"Нет никакого морального тождества между США, которые стали самой свободной страной в истории мира, и головорезами, которые защищают кумовство Путина", - подчеркнул Сесс.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл в эфире CNN тоже прокомментировал: "Я думаю, что Америка особенная. Америка отличается. Мы не делаем таких поступков, как Россия. Я думаю, есть очень четкое различие, которое все американцы понимают".

"Когда это республиканцы травили политических активистов-демократов или наоборот? Мы не такие, как Путин", - возмутился сенатор Марк Рубио.

В свою очередь сенатор Джон Маккейн посоветовал Трампу не быть наивным в отношениях с Путиным. Он отметил, что Кремль никогда не будет достойным партнером Вашингтона.

Ранее сенатор Джон Маккейн публично призвал президента Трампа развеять слухи об отмене санкций против России и предупредил, что если эти слухи все же оправдаются, он с коллегами намерен закрепить антироссийские санкции на законодательном уровне.