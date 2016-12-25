Нетаньяху пригласил на беседу послов стран, голосовавших за резолюцию СБ ООН

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Премьер-министр Израиля хочет обсудить голосование представителей отдельных стран за ограничение строительства еврейских поселений в Палестине.

Премьер-министр Израиля надеется услышать объяснения от своих коллег

Премьер-министр Израиляпланирует встретиться с послами стран, которые поддержали резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений в Палестине, сообщает "9 канал".

Нетаньяху хочет получить от послов этих стран объяснения по поводу их голосования в СБ ООН.

Как отмечает Walla, приглашение на беседу получили послы тех стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

По данным издания, представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании утром 25 декабря. Встречи с послами других стран должны пройти сегодня.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.