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Гройсман перенес визит в Израиль, который отменил Нетаньяху

25 декабря в 10:46

Визит перенесен на неопределенный срок.

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Гройсман перенес на неопределенный срок визит в Израиль, который отменил Нетаньяху
Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который планировался на 27-28 декабря, сообщил информированный источник.

По словам источника, визит перенесен на неопределенный срок, что связано с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Израиль Гройсман Украина
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2 комментария
  • Alex Petrov Сегодня, 13:38 барыги чем хуже тем им лучше. всем понятно что это правительство не для людей и как бы эти жиды не изображали себя слуг народа никто им не верит. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Дмитрий Фурсов Сегодня, 11:06 Ну и на кой чёрт наши голосовали за эту резолюцию? Не со всеми странами ещё переругались, так нужно ещё и с Израилем поссориться? Идиоты. Ответить Цитировать Пожаловаться
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