Гройсман перенес визит в Израиль, который отменил Нетаньяху

Визит перенесен на неопределенный срок.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который планировался на 27-28 декабря, сообщил информированный источник.
По словам источника, визит перенесен на неопределенный срок, что связано с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.
Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.Интерфакс-Украина