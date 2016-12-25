Гройсман перенес визит в Израиль, который отменил Нетаньяху

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Визит перенесен на неопределенный срок.

Гройсман перенес на неопределенный срок визит в Израиль, который отменил Нетаньяху Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который планировался на 27-28 декабря, сообщил информированный источник.

По словам источника, визит перенесен на неопределенный срок, что связано с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.