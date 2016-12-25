Нетаньяху поручил МИД пересмотреть отношения с ООН

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Израилю не понравилась резолюция о еврейских поселениях.

Израиль частично приостановит финансирование структур ООН lenta.ru

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.

"Я поручил приостановить финансирование пяти организаций при ООН на общую сумму около 30 миллионов шекелей (7,8 миллионов долларов), которые наиболее враждебны по отношению к Израилю", - заявил Нетаньяху.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.