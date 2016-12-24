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В Израиле объявили бойкот резолюции ООН о запрете строительства на палестинских землях

24 декабря в 05:21

У Нетаньяху назвали резолюцию "постыдной" и антиизраильской.

Израиль и Палестина
В Израиле недовольны запретом на строительство на палестинских территориях
Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН, требующую от него прекратить строительство домов израильских переселенцев на палестинских территориях, заявила канцелярия израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху.

 "Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее", — говорится в документе, распространенном канцелярией, пишет РИА "Новости".  

Также в Израиле обвинии администрацию президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с Дональдом Трампом в отмене положений резлюции.

"Администрация Обамы не только не защитила Израиль против этого сговора в ООН, но и закулисно в нем участвовала", — подчеркнули у Нетаньяху.

Напомним, резолюцию приняли в пятницу, 23 декабря. 

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Проблема еврейских поселений является одной из наиболее спорных между Израилем и Палестиной, которая видит в них препятствие на пути к миру.

Около 500 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль это оспаривает. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги Израиль ООН поселения Палестина
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2 комментария
  • Роман Романов Сегодня, 12:36 ООН должно признать территорию Израиля территорией 1967 года. А всё что остальное захвачено незаконно путем строительства поселений считать аннексией территории, Как РФ забрала КРЫм. И ПУСТЬ ВР Украины примет постановление, а то как облили синагогу приняли постанову а как ООН то молчат. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Konstantin Grytsenko Сегодня, 11:06 После такого поведения ООН должно исключить Израиль из членов ООН и наложить санкции как на РФию. А почему арабов за нарушение международных норм бомбят а евреев не наказывают вообще? Непонятки. Нах тогда такая ООН. Надо организовываться так называемым странам третьего мира в свою организацию и давать отпор. Ответить Цитировать Пожаловаться
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