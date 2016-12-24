В Израиле объявили бойкот резолюции ООН о запрете строительства на палестинских землях

У Нетаньяху назвали резолюцию "постыдной" и антиизраильской.
"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее", — говорится в документе, распространенном канцелярией, пишет РИА "Новости".
Также в Израиле обвинии администрацию президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с Дональдом Трампом в отмене положений резлюции.
"Администрация Обамы не только не защитила Израиль против этого сговора в ООН, но и закулисно в нем участвовала", — подчеркнули у Нетаньяху.
Напомним, резолюцию приняли в пятницу, 23 декабря.
Проблема еврейских поселений является одной из наиболее спорных между Израилем и Палестиной, которая видит в них препятствие на пути к миру.
Около 500 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль это оспаривает.РИА Новости