В Израиле объявили бойкот резолюции ООН о запрете строительства на палестинских землях

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У Нетаньяху назвали резолюцию "постыдной" и антиизраильской.

В Израиле недовольны запретом на строительство на палестинских территориях

Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН , требующую от него прекратить строительство домов израильских переселенцев на палестинских территориях, заявила канцелярия израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее", — говорится в документе, распространенном канцелярией, пишет РИА "Новости".

Также в Израиле обвинии администрацию президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с Дональдом Трампом в отмене положений резлюции.

"Администрация Обамы не только не защитила Израиль против этого сговора в ООН, но и закулисно в нем участвовала", — подчеркнули у Нетаньяху.

Напомним, резолюцию приняли в пятницу, 23 декабря.

Проблема еврейских поселений является одной из наиболее спорных между Израилем и Палестиной, которая видит в них препятствие на пути к миру.

Около 500 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль это оспаривает.