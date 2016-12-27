Нетаньяху объяснил жесткую позицию к поддержавшим "антиизраильскую" резолюцию странам

По его словам, отношения Израиля с этими странами со временем улучшаться.

Нетаньяху объяснил свою жесткость по поводу резолюции ООН lenta.ru

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал свою жесткую позицию по отношению к странам, поддержавших "антиизраильскую" резолюцию ООН, "рациональным, здоровым ответом", который должен показать, что подобное действие ООН "не является приемлемым для нас".

"Сегодня утром в нескольких газетах жаловались, что я принял слишком жесткие меры по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставляем вторую щеку.", - заявил Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Глава израильского правительства считает, что у этой реакции долгосрочная важность, "даже если будет еще одна или несколько попыток в ближайшем месяце выступить против нас". Поэтому, по его словам, решительная реакция незаменима, так как она создает основу для другого отношения в будущем.

По его словам, отношение Израиля с этими странами не только не пострадают, а в дальнейшем даже станут лучше.

"Потому что в мире уважают сильные страны, которые настаивают на своем, и не уважают слабых, которые пресмыкаются и покорно склоняют голову", - заявил премьер-министр.

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Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН. Глава украинского правительства перенес официальный визит в Тель-Авив на неопределенный срок.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.