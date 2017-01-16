Названы восемь богатейших людей планеты

Все мужчины. Шестеро американцев, один европеец и мексиканец.

В Давосе назвали имена восьми самых богатых людей в мире Андрей Товстыженко, ZN.UA

Восемь человек обладают таким состоянием, как и половина населения всей планеты. Они все мужчины и в основном сделали свой каптал в области технологий.



Активисты организации по борьбе с бедностью Oxfam в швейцарском Давосе представили доклад о неравенство в доходах, представив данные журнала Forbes о капитале восьми самых богатых людей в мире, передает Associated Press.

Шестеро американцев, один европеец и мексиканец:

Билл Гейтс: $ 75 миллиардов



Человек, чье имя стало синонимом миллиардера. Один из основателей корпорации Microsoft в середине 1970-х годов, превративший компанию в крупнейшего мирового производителя программного обеспечения. Он ушел с поста генерального директора в 2000 году и пообещал предать свое состояние в благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он постепенно сократил долю в Microsoft до менее чем 3%.

Амансио Ортега: $ 67 миллиардов



Самый богатый человек Европы. Ортега открыл первый магазин одежды Zara в 1975 году. Сейчас сеть насчитывает семь тысяч магазинов по всему миру. Ему принадлежит мажоритарная доля в размере 59% в компании, рыночная стоимость которой оценивается свыше $ 102 миллиардов.

Уоррен Баффет: $ 60,8 миллиардов



Его называют "Оракул из Омахи (штат Небраска, США — ред.)", так как каждому его инвестиционному решению следуют тысячи человек. Он начал инвестировать в подростковом возрасте в 1940-х годах и основал собственную компанию - Berkshire Hathaway. Баффет выступает за инвестирование в компании с проверенными бизнес-моделями в новых отраслях промышленности, таких как технологии. С 2006 года он жертвует акции Berkshire в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Карлос Слим Хелу: $ 50 миллиардов



Мексиканский магнат обязан своим состояние крупной собственности в телекоммуникационной многонациональной компании America Movil, стоимостью $ 42 млрд. Ему принадлежат 7% акций в то время как членам его семьи принадлежит еще 37% доли. Три года назад его называли самым богатым человеком на планете, но чистая стоимость его активов пострадала от спада в экономике Латинской Америки. Из-за угроз избранного президента США Дональда Трампа о свободной торговле металлолом и строительства стены на границе США и Мексики также пострадали активы его бизнес-интересов. По оценкам Forbes, его чистый капитал сократился на $ 5 млрд в течение первых четырех дней после избрания Трампа.

Джефф Безос: $ 45,2 миллиардов



Основатель и генеральный директор Amazon.com - компания, которая изначально была книжным онлайн магазином, путем популяризации интернет-магазинов совершил революцию в индустрии розничной торговли. Теперь компания продает практически все. Ему принадлежать 17% акций компании. Безос также купил Washington Post и создал аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая планирует сделать космос доступным для туристов и платежеспособных клиентов.

Марк Цукерберг: $ 44,6 миллиардов



Будучи студентом, в 2004 году он основал Facebook. Цукерберг сумел сделать Facebook прибыльным и расширил целевых приобретения компании. Он и его жена взяли на себя обязательство продать 99% своих активов в Facebook - более 400 миллионов акций, на сумму около $ 50 млрд.

Ларри Эллисон: $ 43,6 миллиардов



Будучи молодым программистом в 70-х годах, его первым крупным клиентом стало ЦРУ. Название проекта было "Oracle". В 1977 году Эллисон и его коллеги использовали название этого продукта для своей компании, которая создает программное обеспечение, которое помогает клиентам управлять базами данных. На данный момент Эллисон занимается так называемыми облачными хранилищами, в котором хранятся данные и управляются через сеть компьютеров. Он до сих пор владеет доле в 27% в Oracle, которую сейчас оценивают в $ 160 млрд.

Майкл Блумберг: $ 40 миллиардов



В 1981 году, после увольнения из инвестиционного банка, он создал одноименную компанию по предоставлению финансовой информации. Блумберг сделал бизнес прибыльным за счет продажи данных финансовых услуг, включая информацию о состоянии рынка в режиме реального времени. Ему принадлежат 88% акций. Блумберг трижды избирался мэром Нью-Йорка.