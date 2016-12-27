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Найден "черный ящик" потерпевшего крушение российского Ту-154

27 декабря в 07:59

Водолазы обнаружили один из трех бортовых самописцев.

Ту-154 поиск
Спасатели нашли "черный ящик" в Черном море
tvc.ru
Водолазы обнаружили один из "черных ящиков" потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. В самолете было 92 пассажира: военные, журналисты и артисты армейского ансамбля.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик", - сказал источник российского агентства ТАСС.  Он поднят из воды, его доставят в Москву.

Осталось найти еще два бортовых самописца, которые, вероятно, находятся в хвостовой части самолета.

Также сообщается, что версия крушения, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

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Ранее сообщалось, что показания об авиакатастрофе дал один из ее очевидцев, который видел, как самолет падал в море. 

Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное". 

По материалам: ТАСС
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Тэги самолет Россия крушение авиакатастрофа море
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