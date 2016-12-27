Найден "черный ящик" потерпевшего крушение российского Ту-154

Водолазы обнаружили один из трех бортовых самописцев.

Спасатели нашли "черный ящик" в Черном море tvc.ru

Водолазы обнаружили один из "черных ящиков" потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. В самолете было 92 пассажира: военные, журналисты и артисты армейского ансамбля.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик", - сказал источник российского агентства ТАСС. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

Осталось найти еще два бортовых самописца, которые, вероятно, находятся в хвостовой части самолета.

Также сообщается, что версия крушения, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

Ранее сообщалось, что показания об авиакатастрофе дал один из ее очевидцев, который видел, как самолет падал в море.

Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное".