Опубликовано видео подъема обломков российского Ту-154 в Черном море

На поверхность удалось поднять тела 13 погибших.

В Москву отправили первый борт с телами жертв авиакатастрофы tvc.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации предоставило видеозапись поисковой операции в акватории Черного моря, на которой запечатлен подъем обломков, потерпевшего крушение.

По данным агентства ТАСС, к вечеру понедельника, 26 декабря, спасателям удалось обнаружить тела 13 погибших.

Утром в понедельник в Москву прибыл первый борт с телами для проведения опознания и судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".