НАТО подтверждает вхождение российских кораблей в Балтийское море

НАТО реагирует на подобные вещи со стороны РФ, повышает готовность своих сил и присутствие в районе Балтики.

НАТО отслеживает передвижение и развертывание военно-морских сил России despravda.com

В НАТО подтвердили вхождение двух российских кораблей в акваторию Балтийского моря, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 26 октября на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

"Мы отслеживаем такие передвижения и развертывания военно-морских сил России, как мы делаем это в отношении группы под руководством крейсера "Кузнецов", - сказал Столтенберг, сообщает "Радіо Свобода".

Он также отметил, что это еще один пример тенденции, которую НАТО наблюдает в течение последнего времени - наращивание Россией военных сил.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО реагирует на подобные вещи со стороны РФ, повышает готовность своих сил и присутствие в регионе Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.