В Украине возобновят программу информирования населения о НАТО

Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинцы перестали "опускать глаза", когда речь идет о членстве страны в НАТО.

Населению снова будут рассказывать о НАТО nato.int

Кабинет министров Украины планирует с 2017 года возобновить программу информирования общества о НАТО , сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителями украинской общины в Варшаве, передает Укринформ.

Вице-премьер отметила, что ранее схожая программа в Украине уже была, но она "вполне сознательно делалась для галочки".

Климпуш-Цинцадзе отметила, что на сегодня более половины украинского общества поддерживает членство страны в НАТО и это гораздо больше, чем еще несколько лет назад.

Однако, вице-премьер отметила, что это скорее эмоциональная поддержка в свете защиты от российской агрессии, чем сознательный выбор. "А нужно убеждать, что Альянс – это гораздо шире, чем военно-политический блок, это огромный научный, ценностный, производственный компонент",- подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что украинцы перестали "опускать глаза", когда речь идет о членстве страны в НАТО.

По словам Климпуш-Цинцадзе, сейчас фактически осуществляется реформа Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны Украины для того, чтобы "быть взаимосовместимыми с силами НАТО не только по стандартам, но и по мышлению".

Как сообщалось, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил в сентябре 2016 года, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме, свидетельствуют данные опроса КМИС.