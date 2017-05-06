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Накануне второго тура выборов рейтинг Макрона в 1,5 раза превышает рейтинг Ле Пен – опросы

6 мая в 21:15

По прогнозам социологов, явка во втором туре превысит 75%.

Ле Пен Макрон
Большинство избирателей Макрона голосуют не за него, а против Ле Пен
Результаты социологических опросов, обнародованных накануне второго туров выборов президента Франции прогнозируют победу Эммануэля Макрона с существенным перевесом.

Согласно опросу Ifop-Fiducial, проведенному по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio, за Макрона готовы проголосовать 63% граждан Франции, которые собираются прийти на избирательные участки. В то же время, поддержать Марин Ле Пен готовы 37% избирателей.

Явка во втором туре ожидается на уровне 75,5%.

Аналогичные результаты показали опросы исследовательского центра Elabe по заказу BFM TV и социологической компании OpinionWay-Orpi по заказу Les Echos и Radio Classique.  Они прогнозируют поддержку избирателями  Макрона на уровне 62%.

Исследователи отмечают некоторый рост поддержки Макрона и связывают его с вызывающе агрессивным поведением Ле Пен во время теледебатов 3 мая.

При этом,  согласно опросу Elabe, 53% избирателей собираются  голосовать за Макрона исключительно с целью не допустить к власти Ле Пен.

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Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Франция выборы Макрон Ле Пен
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