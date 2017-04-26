Топ Новости
<
>

Республиканцы намерены объединяться с Макроном после парламентских выборов

26 апреля в 16:59

Франсуа Баруэн нацелен на премьерство после парламентских выборов.

Эммануэль Макрон
Республиканцы предложат Макрону совместное управление страной после июльских выборов
Facebook/Emmanuel Macron
Часть лагеря Республиканцев, которых называют сторонниками бывшего президента Николя Саркози, хотят начать переговоры с Эммануэлем Макроном о совместном управлении страной. Макрон имеет высокие шансы победить на президентских выборах, однако его движение вряд ли получит много мест в парламенте на июльских выборах, сообщает Reuters.

Франсуа Баруэн, которого считают "восходящей звездой" Республиканцев, собирается проводить переговоры с Макроном о создании совместного правительства. Макрон назначит Баруэна премьером, за что Республиканцы обеспечат президента поддержкой в парламенте.

Агентство отмечает, что такой союз может базироваться, прежде всего, на бизнес-ориентированных экономических реформах.

Читайте также: Меланшон выступил против Ле Пен, но не спешит поддерживать Макрона
О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги выборы Макрон парламент президент Франция республиканцы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.63
EUR 29.00
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...