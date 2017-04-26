Республиканцы намерены объединяться с Макроном после парламентских выборов

Франсуа Баруэн нацелен на премьерство после парламентских выборов.

Республиканцы предложат Макрону совместное управление страной после июльских выборов Facebook/Emmanuel Macron

Часть лагеря Республиканцев, которых называют сторонниками бывшего президента Николя Саркози, хотят начать переговоры со совместном управлении страной. Макрон имеет высокие шансы победить на президентских выборах, однако его движение вряд ли получит много мест в парламенте на июльских выборах, сообщает Reuters

Франсуа Баруэн, которого считают "восходящей звездой" Республиканцев, собирается проводить переговоры с Макроном о создании совместного правительства. Макрон назначит Баруэна премьером, за что Республиканцы обеспечат президента поддержкой в парламенте.

Агентство отмечает, что такой союз может базироваться, прежде всего, на бизнес-ориентированных экономических реформах.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".