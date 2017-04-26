Республиканцы намерены объединяться с Макроном после парламентских выборов

Франсуа Баруэн нацелен на премьерство после парламентских выборов.
Франсуа Баруэн, которого считают "восходящей звездой" Республиканцев, собирается проводить переговоры с Макроном о создании совместного правительства. Макрон назначит Баруэна премьером, за что Республиканцы обеспечат президента поддержкой в парламенте.
Агентство отмечает, что такой союз может базироваться, прежде всего, на бизнес-ориентированных экономических реформах."Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA