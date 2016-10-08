На выборах в Грузии проголосовало уже более 10% избирателей

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Наблюдатели зафиксировали на избирательных участках ряд нарушений.

Парламентские выборы в Грузии могут похвастаться высокой явкой избирателей

За первые два часа голосования на парламентских выборах в Грузии проголосовали почти 10% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Как сообщает канал "112 Украина", явка на выборах остается высокой, на нескольких участках образовались очереди. В выборах также уже приняли участие высшие должностные лица страны, включая президента и премьер-министра Грузии.

Тем временем, наблюдающие за ходом выборов организации зафиксировали первые нарушения. Так неправительственная общественная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" за первые два часа зафиксировала на ибирательных участках целый ряд нарушений и составила 11 жалоб.

Как сообщает "Грузия Online", председатель организации Анна Нацвлишвили сообщила, что основная часть зафиксированных нарушений связана с ненадлежащим поведением членов избирательных комиссий, в частности – с их отказом от участия в жеребьевке. На одном из избирательных участков в Зугдиди зафиксирован также факт недопущения на участок наблюдателей.

Напомним, сегодня, 8 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (в 7:00 по Киеву). В списках избирателей значится около 3,5 миллионов человек, которые будут выбирать 150 депутатов