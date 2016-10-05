В Совете ЕС поддержали введение безвизового режима с Грузией

Однако, европейские чиновники внесли уточнение относительно того, когда он заработает.

Грузии пообещали безвизовый режим, но есть одно "но".

Комитет постоянных представителей Европейского Совета согласился с предложением Еврокомиссии ввести. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.

"Совет придерживается точки зрения, что визовая либерализация для Грузии должна вступить в силу в тот же момент, когда в действие вступят новые "механизмы приостановки", - говорится в заявлении.

В свою очередь, издание EUObserver напоминает, что это решение Комитета постоянных представителей Европейского Совета было опубликовано за три дня до парламентских выборов в Грузии. Таким образом, оно может укрепить позиции проевропейских партий.

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе прокомментировал, что он "доволен" объявлением, которое прозвучало "как раз вовремя".

Так называемый "механизм приостановки", который предлагает ввести Еврокомиссия, призван в будущем упростить для ЕС процесс возвращения визовых ограничений в случае массовых нарушений условий безвизового режима или наплыва беженцев из стран, которые не входят в союз.

Напомним, что ранее профильный комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Габриэль.