Франсуа Фийон выступает против антироссийских санкций.

Франсуа Фийон лидирует на парймериз республиканцев

Лидером праймериз правых сил во Франции стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), набравший 42%, второе место занял Аллен Жюппе ("Объединение в поддержку Республики") – 26%. Бывший президент Николя Саркози ("Республиканцы) набрал 24% и выбывает из гонки.

Два лидирующих кандидата будут соперничать друг с другом на выборах, которые состоятся через неделю.

Франсуа Фийон выступает за тесные отношения с Россией. Он готов признать Крым российской территорией и выступает за снятие санкций с Москвы.

Бывший премьер-министр и мэр Бордо Ален Жюппе выступает за выполнение Минских соглашений, не признаёт аннексию Крыма и называет бомбардировки Алеппо "военным преступлением".

Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией.