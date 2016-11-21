На праймериз республиканцев по Франции лидирует пророссийский кандиат

Франсуа Фийон выступает против антироссийских санкций.
Лидером праймериз правых сил во Франции стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), набравший 42%, второе место занял Аллен Жюппе ("Объединение в поддержку Республики") – 26%. Бывший президент Николя Саркози ("Республиканцы) набрал 24% и выбывает из гонки.
Два лидирующих кандидата будут соперничать друг с другом на выборах, которые состоятся через неделю.
Франсуа Фийон выступает за тесные отношения с Россией. Он готов признать Крым российской территорией и выступает за снятие санкций с Москвы.
Бывший премьер-министр и мэр Бордо Ален Жюппе выступает за выполнение Минских соглашений, не признаёт аннексию Крыма и называет бомбардировки Алеппо "военным преступлением".
Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией.Радио Свобода