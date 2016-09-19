Франция не признала российских выборов в оккупированном Крыму

Франция, ЕС и международное сообщество в целом не признают выборов на оккупированной украинской территории, заявил спикер французского МИД.

Франция не признает законность голосования, устроенного Кремлем в Крыму 18 сентября wikirecent.com

Франция не признала проведение и результатына территории оккупированного Крымского полуострова, заявил официальный представитель МИД Франции Александр Жоржини 19 сентября.

"Франция не признает ни законность организации, ни результаты голосования, которые состоялись в Крыму 18 сентября. Наша позиция ясна и последовательна: как и ЕС, и все международное сообщество, Франция не признает незаконной аннексию Крыма", - цитирует "Укринформ" его слова на брифинге в понедельник.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.

По предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.