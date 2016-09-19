Кадыров лидирует с 97% голосов на прямых выборах главы Чечни

На прямых выборах главы Чечни впервые с 2004 года Кадыров не дал своим трем соперникам никаких "шансов".

Рамзан Кадыров лидирует на прямых выборах главы Чечни Русская служба Би-би-си

На прямых выборах главы Чечни, по данным Центризбиркома региона, лидирует Рамзан Кадыров от партии "Единая Россия". По предварительным итогах голосования системы "Выборы", после подсчета 15,16% протоколов врио главы республики набрал 97,05% голосов.

Как уже сообщалось, за пост главы ЧР боролись еще три кандидата: Идрис Уманов от "Партии роста" на данный момент с 1,47 голоса занимает второе место, следом идут Гаирсолт Батаев (КПРФ) - 0,87 % и Султан Денильханов ("Справедливая Россия) - 0,54 % голосов избирателей.

Пока республиканский избирком не сообщает окончательные данные о явке избирателей в Чечне, однако по состоянию на 18.00 воскресенья она была одной из самых высоких по стране. За два часа до закрытия избирательных участков свои голоса пришли отдать 83,8% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Прямые выборы главы Чечни прошли впервые с 2004 года. Тогда решением большинства жителей региона этот пост занял Алу Алханов. В феврале 2007 года он досрочно покинул эту должность, и региональное заксобрание утвердило предложенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Рамзана Кадырова. Он проработал главой республики два срока - сначала четыре года, а затем пять лет. В марте 2016 года полномочия Кадырова истекли, и президент России назначил его врио главы республики.

Напомним, в минувшее воскресенье, 19 августа, в России проходили выборы в Госдуму. По предварительным данным, в Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,16% голосов), КРПФ (13,51%), ЛДПР (13,29%) и "Справедливая россия" (6,19%).