На поверхность подняли все "черные ящики" российского Ту-154 – СМИ

Содержание бортовых самописцев приемлемое и подлежит расшифровке.
"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", – сообщил агентству источник в оперативном штабе во вторник, 27 декабря.
Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца, который передали на расшифровку в один из НИИ Минобороны России в Москве.
Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.
Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".Интерфакс