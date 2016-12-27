На поверхность подняли все "черные ящики" российского Ту-154 – СМИ

Содержание бортовых самописцев приемлемое и подлежит расшифровке.

Параметрический самописец с Ту-154 передали на расшифровку в Москву tvc.ru

Участники поисковой операции в акватории Черного моря подняли на поверхность бортовые самописцы потерпевшего крушениеМинистерства обороны РФ, передает "Интерфакс"

"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", – сообщил агентству источник в оперативном штабе во вторник, 27 декабря.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца, который передали на расшифровку в один из НИИ Минобороны России в Москве.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".