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На Кубе запретили ставить памятники Фиделю Кастро

28 декабря в 05:14

Кубинский парламент ввел законодательный запрет на памятники "лидеру революции".

Фидель Кастро
На Кубе не будут ставить памятники и называть улицы в честь Фиделя Кастро
Национальное собрание Кубы (однопартийный парламент) приняло закон, запрещающий устанавливать памятники умершему экс-главе республики, "лидеру кубинской революции" Фиделю Кастро.

Таким образом, были учтены прижизненные пожелания самого Кастро, сообщает Reuters. Также запрещено называть в честь него улицы, площади и другие общественные места.

"Лучший способ, чтобы воздать должное "Эль Команданте" - это следовать концепции революции", - прокомментировал закон младший брат Фиделя Кастро Рауль Кастро, который сейчас правит Кубой.

Запрет, однако, не распространяется на использование имени "лидера революции" в художественных произведениях, можно не снимать и фотографии Фиделя Кастро, вывешенные на стенах в учебных и государственных заведениях. 

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Напомним, что Фидель Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер 25 ноября на 91-м году жизни.

Подробнее о Фиделе Кастро читайте в материале Олексы Пидлуцкого "Фидель Кастро: последняя надежда коммунизма" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кастро Куба революция памятник
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