На Кубе запретили ставить памятники Фиделю Кастро

Кубинский парламент ввел законодательный запрет на памятники "лидеру революции".
Таким образом, были учтены прижизненные пожелания самого Кастро, сообщает Reuters. Также запрещено называть в честь него улицы, площади и другие общественные места.
"Лучший способ, чтобы воздать должное "Эль Команданте" - это следовать концепции революции", - прокомментировал закон младший брат Фиделя Кастро Рауль Кастро, который сейчас правит Кубой.
Запрет, однако, не распространяется на использование имени "лидера революции" в художественных произведениях, можно не снимать и фотографии Фиделя Кастро, вывешенные на стенах в учебных и государственных заведениях.
Напомним, что Фидель Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер 25 ноября на 91-м году жизни.
Подробнее о Фиделе Кастро читайте в материале Олексы Пидлуцкого "Фидель Кастро: последняя надежда коммунизма" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA