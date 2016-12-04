Рауль Кастро поклялся сохранить социализм на Кубе

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На Кубе не будет памятников Фиделю Кастро, и в его честь не станут называть города. В наследство останется только социализм.

После смерти Фиделя кубинцам надо пережить и его брата Рауля havanamarathon.net

Президент Кубы Рауль Кастро пообещал продолжить социалистический проект своего покойного брата Фиделя.

На митинге перед захоронением Фиделя Кастро он заявил о намерении преодолеть любые препятствия в строительстве социализма на Кубе.

"Мы клянемся защищать родину и социализм", - сказал он у праха своего брата Фиделя.

На митинге в колыбели кубинской диктатуры, городе Сантьяго-де-Куба, присутствовали несколько лидеров союзников Кубы - Венесуэлы, Боливии и Никарагуа, - а также легенда футбола Диего Марадона.

Урна с прахом Фиделя Кастро будет захоронена после девятидневного траура рядом с усыпальницей кубинского революционера 19-го века Хосе Марти.

Рауль Кастро также заявил, что кубинский парламент соберется в конце декабря, чтобы запретить называть в честь Фиделя Кастро улицы и города, а также устанавливать памятники. "Лидер революции отвергал любое проявление культа личности", - сказал он.

Напомним, что Фидель Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер 25 ноября на 91-м году жизни.

Подробнее о Фиделе Кастро читайте в материале Олексы Пидлуцкого "Фидель Кастро: последняя надежда коммунизма" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".