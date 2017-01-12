На "Дожде" сожалеют о запрете трансляции в Украине

Синдеева заявила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты РФ.

Гендиректор телеканала "Дождь" Синдеева сожалеет о запрете трансляции в Украине Дождь

Гендиректор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева выразила сожаление по поводу решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины об обязательстве украинских провайдеров в течение месяца приостановить ретрансляцию канала.

"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины приняла такое решение", – сказала Синдеева, передает "Дождь".

Она подчеркнула, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

"Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", – добавила Синдеева.

Сегодня, 12 января, Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".

В марте 2014 года крупнейший украинский провайдер кабельного телевидения "Воля-кабель" исключил из своей сетки вещания "Первый канал" российского телевидения, заменив его "Дождем" - последним независимым телеканалом на России.