С 1 января телеканал UBR прекращает вещание

Инвестор не захотел финансировать проект.

Еще один канал прекращает вещание

С первого января прекращает работу информационный телеканал UBR, сообщает "Телекритика" со ссылкой на сотрудников предприятия, которых поставили перед фактом, что канал после нового года работать больше не будет.

Подтверждает факт закрытия шеф-редактор телеканала Сергей Шинкарь на своей странице в Facebook.

Сотрудники отмечают в соцсетях, что UBR закрылся из-за нежелания инвестора финансировать деятельность канала.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.