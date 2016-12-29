Телеканал "1+1" заявляет о намерениях Нацсовета забрать у него лицензию

Руководство телеканала видит в этом попытку рейдерского захвата.

Телеканал "1+1" заявляет о попытках рейдерской атаки

Журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой оказать влияние на действия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который не выдает телеканалу лицензии на аналоговое вещание, сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается в письме, 29 декабря 2016 года истекает последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала "1+1". При этом, как отмечают телевещионщики, 15 декабря Нацсовет единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. В ходе рассмотрения заявки, которая длилась 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели телеканал из разных источников получает информацию о попытке отменить такое решение и "осуществить рейдерский захват канала".

"Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный Совет, члены которого назначены непосредственно Президентом и Верховной Радой, затягивают процесс исполнения собственного решения. На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки", - отмечается в письме.

По данным руководства канала, со стороны Нацсовета к "1+1" не было никаких замечаний или претензий.

"Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии - 29.12 и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала "1+1", что является нонсенсом для частной компании", - заявили представители "1+1".

Как сообщалось, медиагруппа "1+1" закрывает проект иновещания Ukraine Today.