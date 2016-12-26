Медиагруппа "1+1" закрывает проект иновещания Ukraine Today

В компании считает нецелесообразным дальнейшую поддержку проекта.
Медиагруппа "1+1", принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому, с 1 января 2017 года закрывает проект иновещания Ukraine Today, сообщает пресс-служба телеканала.
В медиагруппе заявили, что сейчас функцию иновещания взяло на себя государство и поддерживать проект дальше нецелесообразно.
"Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", - прокомментировал генеральный директор медиагруппы Александр Ткаченко.
По его словам, группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками Ukraine Today в полном объеме согласно норм КЗОТ.
Ukraine Today начало вещание на другие страны в середине 2014 года.ZN.UA