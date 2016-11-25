Коломойский вошел в руководство партии УКРОП

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Партию УКРОП создали в 2014 году. Коломойский решил лично возглавить комиссию партийного контроля.

Коломойский вступил в свою же партию Сегодня

Бизнесмен Игорь Коломойский стал членом партии "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов") и возглавил комиссию партийного контроля.

Съезд партии в Киеве избрал политсовет партии, в который вошли 175 человек, утвердил список резервных кандидатов в политсовет, избрал членов ревизионной комиссии и комиссии партийного контроля.

Политическая партия "УКРОП" зарегистрирована министерством юстиции Украины 25 сентября 2014 года.

В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение "УКРОП".

По данным последнего опроса КМИС, в случае досрочных выборов партия "УКРОП" могла бы получить около 1,5% голосов избирателей.

По данным последнего рейтинга журнала "Новое время", состояние Игоря Коломойского оценивается в 1,1 млрд долларов.