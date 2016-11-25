Коломойский вошел в руководство партии УКРОП

Партию УКРОП создали в 2014 году. Коломойский решил лично возглавить комиссию партийного контроля.
Съезд партии в Киеве избрал политсовет партии, в который вошли 175 человек, утвердил список резервных кандидатов в политсовет, избрал членов ревизионной комиссии и комиссии партийного контроля.
Политическая партия "УКРОП" зарегистрирована министерством юстиции Украины 25 сентября 2014 года.
В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение "УКРОП".
По данным последнего опроса КМИС, в случае досрочных выборов партия "УКРОП" могла бы получить около 1,5% голосов избирателей.
По данным последнего рейтинга журнала "Новое время", состояние Игоря Коломойского оценивается в 1,1 млрд долларов.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,