На дебатах Макрон высказался о Донбассе и Путине

По словам кандидата в президенты Франции, он не будет "подчиняться диктату Путина".
"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от Ле Пен", - сказал Макрон, передает rfi.fr.
Он также отметил, что необходимо проведение переговоров с РФ относительно вопросов войны в Донбассе и Сирии.
По мнению Макрона, Россия должна соблюдать взятые на себя ранее обязательства.
Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".RFI