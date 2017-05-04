На дебатах Макрон высказался о Донбассе и Путине

По словам кандидата в президенты Франции, он не будет "подчиняться диктату Путина".

Макрон заявил, что Россия должна соблюдать взятые на себя ранее обязательства Facebook/Emmanuel Macron

В ходе, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости деэскалации конфликта в Донбассе.

"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от Ле Пен", - сказал Макрон, передает rfi.fr.

Он также отметил, что необходимо проведение переговоров с РФ относительно вопросов войны в Донбассе и Сирии.

По мнению Макрона, Россия должна соблюдать взятые на себя ранее обязательства.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".