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Москва и Анкара согласовали новый план перемирия в Сирии

28 декабря в 10:40

Предложенное сторонам перемирие не будет распространяться на террористические организации.

Сирийская армия захватывает район
Турция и Россия подготовили план по прекращению огня в Сирии
Турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта.

Как сообщает агентство "Анадолу", ссылаясь на собственные источники, план по прекращению огня на всей территории Сирии стал для Анкары и Москвы следующим шагом после договоренности по Алеппо.

Действие перемирия касается всех районов, где идут бои между оппозицией и силами Асада. В рамках договоренности, сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря.

Отмечается, что предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии"

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия Москва
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