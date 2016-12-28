Москва и Анкара согласовали новый план перемирия в Сирии

Предложенное сторонам перемирие не будет распространяться на террористические организации.
Как сообщает агентство "Анадолу", ссылаясь на собственные источники, план по прекращению огня на всей территории Сирии стал для Анкары и Москвы следующим шагом после договоренности по Алеппо.
Действие перемирия касается всех районов, где идут бои между оппозицией и силами Асада. В рамках договоренности, сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря.
Отмечается, что предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.
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