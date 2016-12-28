Москва и Анкара согласовали новый план перемирия в Сирии

Предложенное сторонам перемирие не будет распространяться на террористические организации.

Турция и Россия подготовили план по прекращению огня в Сирии

Турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в, который будет представлен участникам сирийского конфликта.

Как сообщает агентство "Анадолу", ссылаясь на собственные источники, план по прекращению огня на всей территории Сирии стал для Анкары и Москвы следующим шагом после договоренности по Алеппо.

Действие перемирия касается всех районов, где идут бои между оппозицией и силами Асада. В рамках договоренности, сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря.

Отмечается, что предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

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