Сирийские повстанцы оставили Дамаск без воды

Представители оппозиционных сил взяли под контроль крупный источник воды в долине Вади-Барада.

Жители сирийской столицы третьи сутки страдают от жажды vz.ua

Жители столицы Сириитретьи сутки находятся в условиях острого дефицита воды, сообщает издание Deutsche Welle

Власти города заполнили резервуары двух городских кварталов свежей питьевой водой в субботу, 24 декабря. Тем не менее, в воскресенье вода в них закончилась, сообщает агентство AFP в понедельник, 26 декабря.

"Воду не подают уже три дня. Мы можем жить без электричества, но не без воды", - сообщила 51-летняя жительницы Дамаска.

Подачу воды прекратили 23 декабря. Власти Дамаска объяснили это тем, что вода отравлена "террористическими группировками". Отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль один из важнейших источников воды в долине Вади-Барада у границы с Ливаном, а также хранилища с дизельным топливом и некоторыми другими веществами.

У Дамаска есть и другие источники питьевой воды, однако вода изредка подается только в отдельно взятые городские районы. Арабская телекомпания "Аль-Джазира" сообщила о том, что Международный комитет Красного Креста пытается решить проблему водоснабжения сирийской столицы с помощью насосов. В Дамаске проживает около 1,5 млн человек, еще 3,5 млн человек живут в его пригородах.

Государственные СМИ сообщают о том, что сирийская армия и союзные ей формирования с пятницы ведут наступление на боевиков, захвативших долину с источником. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, долина Вади-Барада подвергается бомбардировкам.

Напомним, ранее сирийская оппозиция заявляла о том, что готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

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