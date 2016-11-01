Московский патриарх назвал западную модель опасной для русских

Западная мировоззренческая модель чужда России. Гундяев настаивает на существовании особого пути.
"Принцип догонять априори предполагает отсталость: если мы догоняем, то мы всегда отстаем. Поэтому в самом этом подходе, который представляет западную модель как идеальную и как пример для развития, есть нечто опасное для развития России", - заявил московский патриарх на открытии XX "Всемирного русского народного собора".
Он заявил, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических образцов без учета национальной специфики почти всегда приводило к масштабным потрясениям и даже трагедиям.
Интересам России, по его мнению, не соответствует ни одна из ныне существующих моделей отношений: ни "догоняющая", ни "конфронтационная". Патриарх призвал "признать факт параллельного пути развития наших обществ: параллельное в данном случае не означает изолированное, взаимного исключения - параллельное настаивает на самобытности и праве существования двух этих возможных путей развития".
В марте 2016 года предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал защитить православие от западной ереси признания прав человека.
В мае 2015 года московский патриарх Кирилл Гундяев назвал пьянство одним из самых страшных бедствий, бороться с которым можно только силой Божией и силой своего духа.Интерфакс , ZN.UA ,