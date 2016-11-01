Московский патриарх назвал западную модель опасной для русских

Западная мировоззренческая модель чужда России. Гундяев настаивает на существовании особого пути.

Гундяев хочет жить по русским обычаям Сайт РПЦ

Руководитель Русской православной церкви Кирилл Гундяев считает, что России в отношениях с Западом нужно отстаивать свою самобытность.

"Принцип догонять априори предполагает отсталость: если мы догоняем, то мы всегда отстаем. Поэтому в самом этом подходе, который представляет западную модель как идеальную и как пример для развития, есть нечто опасное для развития России", - заявил московский патриарх на открытии XX "Всемирного русского народного собора".

Он заявил, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических образцов без учета национальной специфики почти всегда приводило к масштабным потрясениям и даже трагедиям.

Интересам России, по его мнению, не соответствует ни одна из ныне существующих моделей отношений: ни "догоняющая", ни "конфронтационная". Патриарх призвал "признать факт параллельного пути развития наших обществ: параллельное в данном случае не означает изолированное, взаимного исключения - параллельное настаивает на самобытности и праве существования двух этих возможных путей развития".

В марте 2016 года предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал защитить православие от западной ереси признания прав человека.

В мае 2015 года московский патриарх Кирилл Гундяев назвал пьянство одним из самых страшных бедствий, бороться с которым можно только силой Божией и силой своего духа.