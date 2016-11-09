Мировые СМИ о победе Трампа: у республиканцев не было такой власти со времен Рейгана

Американские газеты пишут, что миллиардера ложно недооценили.

Трампа недооценили во время кампании. Yahoo!News

С того момента, как Дональд Трамп вступил в кампанию со скандальными заявлениями о том, что все мексиканские иммигранты "насильники и преступники", он был сильно недооценен своими оппонентами как среди республиканских кандидатов во время праймериз, так и кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Так победу миллиардера-республиканца на выборах президента США комментирует сегодня издание New York Times. Рост его популярности было пропущено мимо внимания социологических компаний и аналитиков. А дух невероятности стал характерным для его кампании из-за уверенности тех, кто решил не обращать внимания на его агрессивные заявления, экстравагантное поведение и призывы к разочарованным избирателям.

"На удивление, большинство "левых" белых избирателей, которые помогли победить первому афроамериканскому президенту, оказались нежелающими стать на сторону первой белой женщины-президента", - отмечает издание, напоминая, как проголосовали в Пенсильвании и Висконсине, где очень большое влияние имеют профсоюзы.

Тем временем, неопределенность возрастает с приближением дня, когда Трамп начнет работу в Овальном кабинете. Его политические обещания во время кампании часто менялись в течение считанных часов. Его команда переживает потрясение за потрясением.

"Десятки проблем Трампа в бизнесе, значительная часть из которых в других странах, придут вместе с ним в Овальный кабинет. Поэтому появление потенциальных конфликтов интересов стало серьезным вопросом. Отказ Трампа обнародовать налоговую декларацию и признание, что он не платил налоги годами, оставили американцам пробелы в понимании, чего ждать в финансовом плане", - пишет издание.

Тем временем Washington Post пишет, что с приходом Трампа в Белый дом можно сказать, что волна национализма, которая прокатилась по миру и даже подтолкнула Британию к выходу из ЕС, теперь "достигла и берегов США".

"Перспектива появления авторитарного лидера в Овальном кабинете пугает инвесторов во всем мире. На Уолл-стрит все три основные фондовые индексы сократились более чем на 3%. Японский индекс Nikkei потерял 2%, гонконгский Hang Seng Index упал на 4%", - пишет издание.

Газета также замечает, что от Трампа стоит ждать серьезных геополитических потрясений. Он обещал изменить американскую внешнюю политику и направить ее в направлении унилатерализма.

В свою очередь издание Financial Times обращает внимание на то, что Республиканская партия сохранила большинство в Конгрессе. А после победы Трампа на выборах президента в руках республиканцев будет консолидирована власть, которой у партии не было со времен Рональда Рейгана.

Учитывая то, что одно из девяти мест в Верховном суде вакантно, а в течение ближайших лет еще несколько кресел тоже освободятся, новый президент, вероятно, будет иметь шанс повлиять и на судебную ветвь власти. Многие республиканцы опасались, что Трамп на самом деле нью-йоркский либерал, который не разделяет их взгляды. Однако они поддержали его кандидатуру, когда он предоставил список возможных судей Верховного суда, которые понравились партии.

Информационное агентство Reuters писало, что победа Трампа шокировала мир. Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен назвала результат американских выборов "большим шоком". Она задала вопрос, означает ли победа Трампа конец "Pax Americana" - мировому порядку, который царил после Второй мировой войны и базировался на том, что Вашингтон обеспечивал мир.

В это же время, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро пообещал сотрудничать с Трампом, но сказал, что его личность "вызывает вопросы". По словам французского дипломата, трудно предположить, что президентство миллиардера будет означать для мировой политики, которая предстала перед большими вызовами: от климатических изменений и западной соглашения с Ираном относительно ядерной программы до войны в Сирии. Однако радикальные популисты хвалят Трампа за его победу над политическим истэблишментом.

"Сегодня США, завтра Франция!" - прокомментировал основатель французской радикальной партии "Национальный фронт" Жан-Маре Ле Пен.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.